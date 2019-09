Desabamento de mina de ouro mata 52 pessoas no Chade

O colapso de uma mina de ouro na terça-feira no norte do Chade causou pelo menos 52 mortes, informou uma fonte do governo nesta sexta-feira.

O balanço pode ser maior, uma vez que existem corpos de possíveis vítimas que não foram encontrados.

O acidente ocorreu na manhã de terça-feira na cidade de Kuri Bugudi, na província de Tibesti, perto da fronteira com a Líbia, mas as informações levaram tempo para chegar às autoridades, pois trata-se de uma área remota, onde as forças de segurança do governo central não estão presentes.