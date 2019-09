Leiloada obra de Banksy que mostra parlamento britânico cheio de macacos

Uma obra do artista de rua Banksy, representando um parlamento britânico cheio de primatas, será leiloada na próxima semana em Londres, dias após uma sessão particularmente agitada na Câmara dos Comuns sobre o Brexit.

Batizada de "Parlamento Devolvido", esta pintura mostra chimpanzés sentados nos bancos verdes da Câmara dos Comuns, substituindo os políticos.

Apresentado à imprensa nesta sexta-feira, o trabalho será exibido na Sotheby's a partir de sábado (28), antes de seu leilão na próxima quinta-feira (3), um mês antes da data planejada para o Brexit em 31 de outubro.

"Nunca houve um momento melhor para colocar essa obra à venda", disse à AFP Alex Branczik, chefe do departamento europeu de arte contemporânea da Sotheby's, definindo as cenas registradas nos últimos meses e semanas no parlamento britânico de "novela diária".

Para ele, o trabalho de Banksy destaca "a regressão da mais antiga democracia parlamentar do mundo em uma atitude tribal e animal".

A pintura foi originalmente apresentada em 2009 no museu da cidade de Bristol (sudoeste do Reino Unido), de onde Banksy é originário.

Este ano, o artista, cuja verdadeira identidade permanece um mistério, "expôs o trabalho de novo para combiná-lo com a data do Brexit, inicialmente prevista para 29 de março de 2019", explicou Branczik.

Antes chamado "Sessão de perguntas", o quadro foi rebatizado para a ocasião.