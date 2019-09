"Transparent", a série que mudou a forma como as pessoas transgênero são retratadas na televisão, se despede com um longa-metragem musical, dois anos depois de quase desaparecer em meio a um escândalo na era do #MeToo.

A série, que venceu oito Emmys e dois Globos de Ouro, foi uma das produções obrigadas a lidar com a repentina perda de seu protagonista por mau comportamento.

A situação aconteceu com "House of Cards", que na última temporada se concentrou na personagem de Robin Wright, Claire Underwood, após a acusação de agressão sexual contra Kevin Spacey que forçou sua saída da série, assim como com "Roseanne", que mudou de nome para "The Conners" depois de um tuíte racista de Roseanne Barr.

Mas para "Transparent", a saída do ator Jeffrey Tambor, em meio a acusações de assédio por vários atores e integrantes da produção, significava que uma nova temporada estava descartada, destacou a criadora Jill Soloway.

Para encerrar a série, Soloway - que usa o pronome de gênero neutro "they" - decidiu escrever um episódio final de 100 minutos que começa com a morte, fora das câmeras, de Maura Pfefferman, a mulher transgênero de 70 anos interpretada por Tambor.

"O musical é nossa oportunidade de dizer adeus, mas também de fazer a transição para uma nova forma", explicou Soloway.

Jill Soloway disse que o formato, no qual sua irmã Faith compôs as músicas para o episódio, oferecia uma "forma alegre de lidar com a dor da perda de Maura", ao mesmo tempo que "nos recordava que a vida é sobre encontrar a alegria".

O resultado é uma mistura esotérica, com o recurso típico de explorar as profundas relações humanas da série combinada com um toque de "La La Land", para abordar temas sérios, do luto ao Holocausto.

Depois de uma quarta temporada de tirar o fôlego em Israel, o episódio final é uma oportunidade para novas tensões e discussões entre a família de Maura, incluindo a ex-mulher neurótica Shelly e seus filhos Josh, Sarah e Ali (agora Ari).

Apesar da ausência de Maura, a comunidade trans permanece bem representada na série, especialmente com a personagem Divina, interpretada pela atriz transgênero Alexandra Billings.

Embora "Transparent" não tenha sido o primeiro programa de televisão com personagens e atores trans, a série deu à comunidade mais visibilidade do que nunca, principalmente porque desenvolveu personagens com nuances e complexidades, sem reduzi-los perpetuamente a suas identidades sexuais, como aconteceu com outras produções.

Em poucos anos, as pessoas transgênero se tornaram uma parte muito mais reconhecida da comunidade LGBTQ. Na televisão, séries como "Pose" permitiram o avanço da tendência.

"O mundo mudou rapidamente", afirma Soloway, cinco anos depois da estreia do programa na Amazon.

Mas Judith Light, que interpreta Shelly na série, alertou que, apesar da "mudança estar chegando", muitas pessoas trans nos Estados Unidos - especialmente afro-americanos - ainda sofrem com o assédio e violência.

A atriz disse que vai levar mais tempo para que a sociedade consiga lidar com uma verdadeira "transformação" sobre o tema.