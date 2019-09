Polícia resgata mais de 300 jovens torturados em reformatório islâmico da Nigéria

A polícia da cidade nigeriana de Kaduna, norte do país, resgatou mais de 300 jovens, incluindo menores de idade, de várias nacionalidades, que foram torturados e violentados em um reformatório islâmico, informaram à AFP fontes das forças de segurança.

"Viviam em condições desumanas e degradantes", afirmaram as fontes. "Encontramos uma centena deles, alguns meninos de nove anos, acorrentados em um pequeno quarto. As vítimas foram maltratadas, algumas afirmaram que foram violentadas pelos professores", disse um porta-voz da polícia.

O local era uma espécie de reformatório religioso que recebia jovens delinquentes ou usuários de drogas e, com o objetivo de proporcionar a reinserção social, ensinava o Corão e algumas normas de convivência, de acordo com fontes do governo.

A polícia também encontrou um "quarto da tortura", onde os alunos eram presos e espancados quando faziam algo que era considerado errado.

"As vítimas têm nacionalidades diferentes, alguns foram trazidos de Burkina Faso", informou a polícia.