Bombeiros apagam incêndio em fábrica química da França

Os bombeiros conseguiram apagar o grande incêndio em uma fábrica química do norte da França, que provocou o fechamento de escolas e um alerta sobre a possível contaminação do rio Sena, informaram as autoridades locais.

O incêndio não deixou vítimas, mas criou uma nuvem de fumaça de 22 km sobre a cidade de Rouen, que tem 500.000 habitantes, de acordo com o governo da Normandia.

O incêndio começou na quinta-feira em uma depósito da Lubrizol, uma fabricante de lubrificantes industriais e aditivos de combustível que pertence ao bilionário americano Warren Buffett.