Comunicado do Business Wire :Dole Food Company, Inc.

A Dole Food Company une-se à Organização Marítima Internacional para celebrar o Dia Marítimo Mundial todos os anos, no dia 26 de setembro. O tema deste ano é Empoderando as mulheres na indústria marítima, que visa melhorar a conscientização sobre a igualdade de gênero, coincidindo com o objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.

Historicamente, a navegação marítima e o gerenciamento de embarcações não têm sido uma ocupação preferida pelas mulheres. No entanto, na Dole, cinquenta por cento da equipe de gerenciamento de embarcações da empresa são mulheres, assim como três oficiais a bordo de suas embarcações.

"Este ano, além de celebrar as importantes contribuições de nossas colegas de trabalho para o grupo de operações de embarcações, gostaríamos de anunciar que a Dole receberá dois novos navios em 2020-2021", comentou Inderjeet Aulakh, vice-presidente de operações de embarcações e gerenciamento na Dole. "Essas construções de última geração, cada uma com capacidade de transportar 919 unidades frigoríficas, serão colocadas em Serviço de Golfo dos EUA da Dole e esperamos ver reduções nas emissões de NOx, SOx e CO2 por unidade frigorífica em 63,2%, 48,54 % e 48,54%, respectivamente. Isso é um resultado da combinação entre tecnologia aprimorada e as mudanças na rota de serviço."

Como uma organização que gerencia e mantém sua própria cadeia de suprimentos de remessa, o transporte marítimo é um diferencial positivo para a Dole, contribuindo para as metas de melhoria contínua por meio de eficiências operacionais e reduções na pegada de carbono. A Dole também está abordando os requisitos regulatórios esperados para 2020, implementando lavadoras com novas tecnologias em cinco navios atuais, além dos novos navios, para atender aos limites de emissão de SOx.

Renato Acuña, presidente da Dole Fresh Fruit América Latina, América do Norte e Europa, comentou: "Essas etapas progressivas em nossas operações de transporte mostram o compromisso que a Dole sempre teve em fornecer o melhor produto, da melhor maneira possível para nossas comunidades."

"O Dia Marítimo Mundial deste ano coincide com a aposentadoria de Aulakh, depois de mais de 31 anos na empresa", acrescenta Acuña. "Gostaria de agradecê-lo por suas principais contribuições à Dole, exemplificadas por um gerenciamento bem-sucedido de nossa frota que, de longe, tem a menor pegada ambiental do setor para produtos de frutas frescas que entram nos Estados Unidos, mas também por desenvolver e deixar no lugar uma equipe de gerenciamento de navios inigualável."

Sobre a Dole Food Company

A Dole Food Company, Inc. é uma das maiores produtoras e comerciantes mundiais de frutas e legumes frescos de alta qualidade. A Dole lidera o mercado em muitos dos produtos que vende e também em matéria de educação nutricional. Para mais informações, acesse www.dole.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190926005940/pt/

Contato nos EUA: William Goldfield 818-874-4647 william.goldfield@dole.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.