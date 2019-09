Petróleo fecha com resultados díspares

Os preços do petróleo ficaram equilibrados nesta quinta-feira, com um avanço no fim da sessão após o Pentágono anunciar planos para enviar soldados e mísseis à Arábia Saudita devido aos ataques recentes contra suas instalações.

Em Nova York, o preço do barril de "ligh sweet" (WTI) para entrega em novembro foi de 56,41 dólares, 8 centavos a menos que na véspera.

Já o barril de Brent do Mar do Norte também para novembro fechou a 62,74 dólares em Londres, 35 centavos a mais que na quarta.

A notícia divulgada nesta quinta pelo Pentágono de que os Estados Unidos enviarão 200 efetivos militares e mísseis patriot à Arábia Saudita "à luz dos recentes ataques" atribuídos por Washington ao Irã impulsionou os preços.