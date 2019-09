Comunicado do Business Wire :Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials recebeu a permissão do Departamento de Gestão Ambiental do Alabama, Estados Unidos, para sua previamente anunciada expansão de capacidade de adiponitrila (ADN) e instalação de uma unidade de cogeração em sua unidade de Decatur.

"Nossa tecnologia única de ADN nos permite proporcionar capacidade extra de forma rápida e economicamente acessível para concretizar nossa promessa de apoiar o crescimento de nossos clientes", declarou Phil McDivitt, presidente e diretor executivo da Ascend. "Instalar uma unidade de cogeração nos permitirá cumprir nosso compromisso com operações mais sustentáveis."

A empresa estima que a unidade de cogeração reduzirá em 60% as emissões de gases do efeito estufa em sua fábrica de Decatur. Tanto a expansão na capacidade de ADN como a instalação da unidade de cogeração serão realizadas em etapas ao longo dos próximos 24 a 36 meses.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials é fornecedora premium global de plásticos, fibras e produtos químicos de alta qualidade, e a maior produtora integrada de resina PA66. Com sede em Houston, Texas, a Ascend possui nove unidades globais, entre elas, cinco unidades de fabricação totalmente integradas localizadas no sudeste dos Estados Unidos e uma unidade de compostos plásticos de engenharia na Europa, todas dedicadas à inovação e à produção segura. Com três das maiores unidades de processamento químico do mundo, os materiais da Ascend formam elementos presentes em produtos utilizados em aplicações diárias, de vestuário e airbags a braçadeiras, placas de circuito, tapetes e peças de automóveis. As 2.600 pessoas que compõem a força de trabalho global da Ascend têm como compromisso fazer a diferença nas comunidades onde atuamos e liderar o desenvolvimento de soluções de materiais que inspiram todas as pessoas diariamente e em todos os lugares.

Juntos, estamos fazendo a diferença. Juntos, estamos inspirando todos os dias.

