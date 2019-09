Pompeo: atos diplomáticos dos EUA com a Ucrânia são 'totalmente apropriados'

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, garantiu à imprensa na quinta-feira que todos os atos diplomáticos dos EUA com a Ucrânia foram "totalmente apropriados" após a publicação de uma polêmica conversa telefônica entre Donald Trump e o presidente Volodimir Zelenski.

"Pelo o que eu sei e tendo em vista tudo o que vi até agora, todos os atos decididos pelas autoridades do Departamento de Estado foram completamente apropriados", disse.

Pompeo afirmou que todas as interações eram "consistentes com os objetivos que tivemos" para fortalecer as relações com o novo presidente Zelenski e ajudá-lo em seu objetivo de "acabar com a corrupção na Ucrânia".

"Esperamos poder ajudá-lo a executar e conseguir isso. Seria uma coisa boa para a Ucrânia, seria uma coisa boa para a Europa, também faria a Rússia voltar atrás de uma maneira significativa", disse.

O Congresso dos EUA divulgou um relatório de um denunciante acusando a Casa Branca de tentar "bloquear" os registros do telefonema de Trump em julho com seu colega ucraniano, no qual o presidente dos EUA buscava interferência de Kiev nas eleições presidenciais de 2020.