Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

Project Management Institute (PMI), a principal associação sem fins lucrativos do mundo para a profissão de gerenciamento de projetos, anunciou hoje a aquisição do FLEX da Net Objectives. A abordagem do FLEX ajuda as empresas a entender "o que não está funcionando" a nível do sistema, identificar problemas e eliminá-los para melhorar os fluxos de trabalho. Juntos, o FLEX e o recém-adquirido Disciplined Agile (DA) da PMI, oferecerão soluções para lidar com os principais pontos de problema das empresas. A conclusão são resultados comerciais mais fortes e mais rápidos.

O aproveitamento do FLEX para complementar o DA oferece várias vantagens:

-- Os membros do PMI terão a oportunidade de adquirir recursos e certificações novos, fortes e dignos de confiança, que os diferenciarão e abrirão portas com a oferta combinada do DA e FLEX.

-- Os profissionais ágeis atuais serão capazes de tirar proveito de uma abordagem mais atenta e personalizada em relação à agilidade, orientada por uma mentalidade diligente, enxuta e capacitada por processos que se ajustam ao seu contexto, o que possibilita resultados mais fortes do que seria possível com abordagens mais prescritivas.

-- Empresas do mundo inteiro desfrutarão de uma abordagem mais ajustada à agilidade da empresa, com base em suas necessidades e contexto específicos.

-- Os parceiros PMI, DA e FLEX terão acesso a um conjunto expandido de ofertas de produtos para grupos interessados e clientes.

-- Os membros do PMI e DA terão acesso ao conteúdo do FLEX e ao aprendizado on-line.

"Essa aquisição é um componente essencial para o PMI, já que trata de novas maneiras de trabalhar em um mundo cada vez mais ágil e expande enormemente os recursos dos gerentes de projeto e profissionais ágeis", disse Sunil Prashara, presidente e diretor executivo do PMI. "O PMI agora está posicionado para agregar ainda mais valor para membros ao oferecer continuidade integral em ofertas de produtos, serviços, treinamento e certificações para gerentes de projeto, líderes ágeis e suas equipes, onde quer que estejam em suas carreiras, às vezes, antes mesmo de saberem que precisam destes recursos. Independentemente da abordagem, seja ela tradicional ou ágil, projeto ou produto, o PMI está em uma posição exclusiva para agregar valor às pessoas e empresas às quais atende."

"Inicialmente formada para agregar valor diferenciado e excepcional aos nossos clientes, a Net Objectives é bem-sucedida ao atender às demandas de seus clientes e indo além no suporte à comunidade ágil como um todo", disse Al Shalloway, diretor executivo e fundador da Net Objectives e criador da abordagem FLEX. "Estamos muito entusiasmados por poder alcançar ainda mais profissionais e ajudá-los a cultivar o conhecimento de que precisam para serem bem-sucedidos, o que se tornou possível ao se aproveitar os relacionamentos globais do PMI, assim como da combinação exclusiva de ofertas do PMI, Disciplined Agile e FLEX. Isso, combinado com o rigor da certificação do PMI e sua ampla visão do cenário ágil, que não se limita a um processo ou método, resultou em um ótimo ajuste."

A integração da aquisição está começando imediatamente e o PMI fornecerá detalhes adicionais aos membros e outras partes interessadas no devido tempo.

Sobre o PMI

O Project Management Institute (PMI) é a principal associação do mundo para os profissionais que consideram o gerenciamento de projetos, programas e portfólios a sua profissão. Fundado em 1969, o PMI proporciona valor a mais de três milhões de profissionais, que trabalham em quase todos os países do mundo, através da defesa de direitos, colaboração, educação e pesquisa global. O PMI promove o avanço de carreiras, aprimora o sucesso empresarial e amadurece ainda mais a profissão de gerenciamento de projetos através de padrões reconhecidos globalmente, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisas acadêmicas, publicações, cursos para desenvolvimento profissional e oportunidades de networking. Como parte da família PMI, ProjectManagement.com cria comunidades globais on-line que oferecem mais recursos, ferramentas melhores, redes maiores e perspectivas mais amplas. Visite-nos em www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e @PMInstitute no Twitter.

Sobre o FLEX

A abordagem FLEX é uma abordagem ágil com liderança no setor, baseada em padrões e mentalidade enxuta, que aprimora a capacidade de uma empresa de alcançar a agilidade nos negócios - a rápida percepção de valor de forma previsível, sustentável e com alta qualidade. As empresas dependem cada vez mais da abordagem FLEX para acelerar a agregação de valor comercial ao utilizar estratégias ágeis disciplinadas, que refletem as realidades da entrega ágil em situações empresariais complexas. Como um dos líderes de pensamento ágil, Al Shalloway publicou mais de 10 livros e treinou milhares de profissionais ágeis para implementar melhor metodologias de agilidade em suas empresas.

