Crescimento dos EUA no segundo trimestre confirmado em 2%

O crescimento da economia americana foi confirmado em 2% no segundo trimestre, no acumulado de 12 meses, estimulado pelo consumo.

Contudo, a retração da atividade empresarial foi maior do que anteriormente anunciado, segundo a última estimativa publicada nesta quinta-feira pelo Departamento de Comércio.

Assim, confirmou-se a forte desaceleração do crescimento da maior economia do mundo em comparação com o primeiro trimestre (3,1%).

Contudo, a expansão está alinhada com a expectativa dos analistas, e continua relativamente forte, impulsionada pelo aumento do gasto do consumidor, de +4,6%.