Nancy Pelosi foi sequestrada pela esquerda radical [democrata], diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, "foi sequestrada pela esquerda radical" do Partido Democrata. A crítica é feita após Pelosi abrir nesta semana uma investigação formal que pode resultar num processo de impeachment contra o presidente republicano.



Em breves declarações antes de embarcar para uma viagem, Trump disse que a oposição não deseja falar de questões como melhorias na infraestrutura ou a redução nos preços de medicamentos, concentrando-se apenas na questão do impeachment.



O processo foi aberto após Trump ter pressionado num telefonema o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a investigar supostos negócios irregulares do ex-vice-presidente democrata Joe Biden e um de seus filhos, Hunter Biden. O presidente republicano afirma não ter cometido nenhuma irregularidade, mas a oposição o acusa de usar o cargo para tentar prejudicar um possível rival na corrida presidencial de 2020.