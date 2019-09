Comunicado do Business Wire :Quirch Foods LLC.

A Quirch Foods® LLC., Miami, foi reconhecida como a Melhor Exportadora e Comerciante de Exportação do Ano em Volume de Vendas pela marca Certified Angus Beef® por sua liderança em qualidade de produto, marketing e vendas. O prêmio foi concedido na Conferência Anual da Certified Angus Beef®, realizada em Asheville de 23 a 25 de setembro. Essa importante conquista marca a sexta premiação como Exportadora do Ano recebida pela Quirch Foods® nos últimos sete anos. Estiveram presentes na conferência anual parceiros da marca Certified Angus Beef (processadores de carne, distribuidores, chefs, varejistas e criadores de gado), que abordaram soluções de merchandising e marketing para atender à crescente demanda dos consumidores por uma carne bovina de excelente sabor.

Atendendo a mais de 17 países, a Quirch Foods® trabalha diretamente com os clientes para suprir suas necessidades específicas de carne. Os integrantes da equipe e clientes da Quirch Foods® participam de programas educacionais no Centro de Culinária da Certified Angus Beef® ao longo de todo o ano para expandir a base de conhecimento e programas de marketing com o objetivo de promover o sucesso junto aos clientes. A marca Certified Angus Beef® também se apresenta orgulhosamente na Feira de Compra Anual da Quirch Foods, que recebe anualmente mais de 700 clientes e, neste ano, foi realizada de 25 a 26 de setembro no Doral Resort, Miami.

Sobre a Quirch Foods®:

Fundada em 1967 pela família Quirch, a Quirch Foods é uma empresa de distribuição de alimentos que atende a varejistas de grande porte e independentes dos Estados Unidos, Caribe, América Central e América do Sul. Com um dos portfólios de marcas mais extensos para uma distribuidora de seu tipo e tamanho, a Quirch opera cinco unidades de distribuição com um espaço de depósito refrigerado combinado de 700 mil pés quadrados e uma frota de mais de 120 caminhões refrigerados. A Quirch Foods® é distribuidora exclusiva de frutas e produtos tropicais congelados Chiquita® Brands, de frutos do mar Panamei®, de aves de corte Kikiriquirch® e da Mambo® Foods.

Acesse www.quirchfoods.com ou ligue para 800-458-5252.

Sobre a marca Certified Angus Beef®

Mundialmente reconhecida por sua qualidade excepcional e apresentação generosa, a Certified Angus Beef® é a marca original de carne bovina premium. Ela foi criada há mais de 40 anos, em 1978, e pertence até hoje a produtores agropecuários familiares determinados a levar a melhor carne bovina Angus à mesa através de uma rede que vai da produção ao prato e também inclui empresas de carne bovina, varejistas e chefs. Dez padrões exatos asseguram o sabor superior e a maciez da carne bovina em cada pedaço. Para saber mais, acesse CertifiedAngusBeef.com ou siga a marca no Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest e LinkedIn.

