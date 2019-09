Infertilidade masculina e câncer de próstata podem ter causas comuns

Os homens com problemas de fertilidade são estatisticamente mais propensos a desenvolver câncer de próstata do que os demais, de acordo com um estudo sueco, que reforça a hipótese de que ambos os problemas de saúde possam ter causas comuns.

Os pesquisadores estudaram homens suecos que se tornaram pais pela primeira vez entre 1994 e 2014, e identificaram aqueles que foram diagnosticados com câncer até 20 anos após esses nascimentos.

A conclusão é que aqueles que recorreram a técnicas de assistência médica para reprodução "tiveram um risco significativamente maior de câncer de próstata do que aqueles que se tornaram pais naturalmente", diz o artigo publicado nesta quinta-feira no British Medical Journal (BMJ).

Neste último grupo, o câncer de próstata foi diagnosticado em 0,28%, em comparação com 0,37% entre aqueles que usaram fertilização "in vitro" e 0,42% dos homens que recorreram ao ICSI (injeção direta de um espermatozoide no óvulo), um aumento do risco de 30% para 60%.

Essa última técnica, "usada para homens com as formas mais graves de infertilidade" (anomalias espermáticas que os impedem de fertilizar o óvulo), está associada a um risco quase duplicado de câncer precoce (diagnosticado antes dos 55 anos), destaca o estudo.

Os autores concluem que esta categoria de homens constitui uma população em risco que deve realizar exames para a detecção precoce de um possível câncer de próstata.

Em um editorial que acompanha o estudo, dois especialistas em endocrinologia do Imperial College London lembram, no entanto, que o interesse de tais exames médicos é discutível, pois não está provado que eles melhorem a taxa de sobrevivência.

O câncer de próstata e a infertilidade masculina afetam entre 10% e 8% dos homens nas sociedades ocidentais, respectivamente.

Como esses dois problemas de saúde geralmente estão relacionados aos hormônios sexuais masculinos, foram realizadas pesquisas sobre uma possível relação entre os dois.

Porém, os estudos realizados até o momento não permitiram chegar a conclusões definitivas, segundo os autores do estudo, devido ao pequeno número de participantes e/ou porque o tempo de acompanhamento foi muito curto.

O mecanismo biológico que poderia ligar a infertilidade e o câncer de próstata "ainda não é conhecido", mas "anormalidades no cromossomo Y" poderiam desempenhar um papel, de acordo com os dois pesquisadores do Imperial College.