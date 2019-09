Guia supremo iraniano denuncia 'hostilidade' dos europeus

O guia supremo iraniano denunciou nesta quinta-feira "a clara hostilidade" de certos alguns países europeus "em relação à nação iraniana", segundo seu site oficial.

"Os europeus se apresentam como mediadores e dizem muitas coisas, mas são vazios", declarou o aiatolá Ali Khamenei.

Khamenei fez essas observações após o fracasso de uma tentativa europeia, conduzida pela França, de reduzir as tensões entre Teerã e Washington, mas também depois que Berlim, Paris e Londres subiram o tom em relação ao Irã, culpando-o pelos ataques a infraestruturas de petróleo da Arábia Saudita.

Segundo seu site, Khamenei lembrou que o Irã poderia negociar com o mundo inteiro, com exceção dos "Estados Unidos e do regime sionista".

"Não devemos confiar nos países que brandiram a bandeira da inimizade contra o Islã", disse Khamenei, citando "em primeiro lugar os Estados Unidos e alguns desses países europeus, pois exibem um hostilidade à nação iraniana".

Signatários do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano concluído em Viena em 2015, Berlim, Londres e Paris tentaram nas últimas semanas uma mediação para permitir um encontro entre o presidente americano Donald Trump e seu colega iraniano, Hassan Rohani, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Mas Rohani descartou na quarta-feira qualquer encontro com Trump. "Nossa resposta a qualquer negociação será negativa enquanto houver sanções", afirmou.

As tensões entre a República Islâmica e os Estados Unidos aumentaram desde que Trump decidiu, em maio de 2018, deixar unilateralmente o acordo de Viena e restabelecer as sanções econômicas contra Teerã.

O Irã e os Estados Unidos chegaram perto do confronto militar em junho, num contexto de escalada militar no Golfo.

Sobre a questão nuclear, enquanto os europeus parecem incapazes de ajudar Teerã a contornar as sanções dos EUA, a República Islâmica ameaça abandonar gradualmente seus compromissos no âmbito do acordo de Viena.

"Eles não cumpriram nenhum de seus compromissos e há motivos para não confiar neles", disse Khamenei nesta quinta-feira, denunciando a incapacidade dos europeus de se afastarem de sua "natureza arrogante".