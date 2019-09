Diretor de inteligência dos EUA comparece ao Congresso

O diretor nacional de inteligência dos Estados Unidos, Joseph McGuire, vai comparecer nesta quinta-feira perante o Congresso, enquanto muitos aguardam a divulgação do relatório do funcionário do governo que deixou Donald Trump em situação complicada por sua conversa com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

O documento, que deixou de ser sigiloso, de acordo com alguns congressistas, pode ser divulgado na manhã de quinta-feira, informou o canal CNN.

Um grupo limitado de congressistas teve acesso ao documento na quarta-feira à noite.

O legislador republicano Chris Stewart, que integra o Comitê de Inteligência da Câmara de Representantes, escreveu no Twitter na quarta-feira: "BREAKING NEWS: a denúncia do informante perdeu o sigilo. Eu encorajo todos a lerem".

O líder da bancada democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmou, depois de ler o documento, que é "muito inquietante".

O senador republicano Ben Sasse usou a mesma expressão ao destacar que "obviamente há coisas muito inquietantes" na denúncia.

O escândalo explodiu no momento em que o país começa a se preparar para a campanha das eleições de novembro de 2020, nas quais Trump postula a reeleição.

Os democratas iniciaram na terça-feira uma investigação parlamentar formal contra Trump - a primeira etapa do procedimento de impeachment -, após a denúncia de que em uma conversa em 25 de julho ele supostamente pressionou o colega ucraniano a investigar o rival político Joe Biden.

Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama, é apontado no momento como o favorito na disputa do Partido Democrata para obter a candidatura à presidência.

Trump negou qualquer irregularidade na conversa e na quarta-feira afirmou: "Não ameacei ninguém, não pressionei, nada".

Segundo a transcrição da conversa, divulgada na quarta-feira, Trump pediu a Zelenski que "olhasse" para sinais de suposta corrupção contra um dos filhos de Biden.

"Há muita conversa sobre o filho de Biden, que Biden interrompeu a investigação e muitas pessoas querem saber sobre isso", disse Trump a Zelenski. "Biden se gabava de ter parado a investigação, então se você puder olhar para isso", acrescentou.

Hunter Biden foi membro de 2014 a 2019 do comitê de monitoramento do grupo ucraniano de gás Burisma, que pertence a um oligarca pró-Rússia de reputação duvidosa.

Analistas destacaram que a transcrição usa reticências - denotando palavras ou trechos que faltam - em três momentos, todos quando Trump faz pedidos a Zelenski. Outros indicaram que a transcrição deveria relatar uma ligação de 30 minutos, mas o que foi divulgado dura apenas 12.