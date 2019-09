O grande incêndio registrado nesta quinta-feira em uma fábrica química francesa da cidade de Rouen provocou um "risco de contaminação do rio Sena", afirmaram as autoridades locais.

"Seguimos lutando contra o fogo com um risco de contaminação do (rio) Sena, devido ao transbordamento dos depósitos de retenção", afirmou o representante do governo francês na região da Normandia, Pierre André Durand.

O Sena atravessa Paris e desemboca no estuário de Le Havre, no Canal da Mancha.