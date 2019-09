Comunicado do Business Wire :Aggreko plc

A Aggreko plc, líder global em aluguel de energia, aquecimento e refrigeração, foi reconhecida pelo Texas Oil & Gas Awards com seu prêmio de Excelência em Gestão Ambiental pela tecnologia personalizada de controle de emissões para Redução Catalítica Seletiva (Selective Catalytic Reduction, SCR) da empresa, que ajuda a reduzir as emissões de NOx em usinas de energia de gás natural temporárias de larga escala.

Lançado em 2012, o Texas Oil & Gas Awards apresenta os grandes ganhos obtidos pelas empresas upstream, midstream e downstream em áreas-chave de responsabilidade social corporativa, meio ambiente e saúde e segurança. Os prêmios permitem que as empresas comemorem suas conquistas e demonstrem seu compromisso com esses problemas críticos do setor.

"Estamos satisfeitos por sermos reconhecidos com este prestigioso prêmio pelo trabalho que realizamos para uma nova instalação de processamento de gás criogênico na Bacia Permiana, no oeste do Texas", disse Charles Royce, diretor administrativo da América do Norte. "A tarefa pedia que não apenas cumpríssemos os regulamentos estaduais de emissões, mas também os regulamentos federais, o que significava que tínhamos que reduzir as emissões de NOx em 75%. Estamos ajudando nossos clientes em sua transição para novas realidades dos mercados globais de energia. Globalmente, o setor de energia está passando por uma grande transição; hoje o desafio é encontrar a maneira ideal de garantir mais energia, de maneira acessível e sustentável."

O Prêmio por Excelência em Gestão Ambiental reconhece esforços, iniciativas ou desenvolvimentos tecnológicos que minimizaram ou eliminaram sua pegada ambiental na região. Organizações que trabalham no setor de petróleo e gás que podem demonstrar uma contribuição positiva para o avanço de considerações ambientais são elegíveis. Os vencedores dos prêmios devem demonstrar verdadeira inovação no rastreamento do impacto ambiental, implementação de práticas ou tecnologias que provam benefício ambiental e demonstrar aplicação prática clara da solução ou iniciativa na região e benefícios ambientais de longo prazo que também são economicamente sustentáveis.

A Aggreko foi premiada por sua tecnologia de controle de emissões que superou as regulamentações de emissões e reduziu com sucesso as emissões de NOx em até 90% e as emissões de hidrocarbonetos, CO e partículas em até 80%, uma verdadeira novidade no mundo da geração de energia de aluguel temporária. A equipe de engenharia da Aggreko projetou uma abordagem em 2 fases. A fase 1 incluiu 26MW de geração de energia de gás natural. Além disso, um conjunto personalizado de unidades SCR (redução catalítica seletiva) foi integrado sobre o escape de cada um dos 25 geradores de gás natural na Fase 1. Para garantir que as emissões e o desempenho geral do sistema possam ser monitorados em tempo real, a Aggreko trouxe seus colegas de SCADA (Controle de Supervisão e Aquisição de Dados) do exterior para obter suporte adicional. A capacidade da usina criogênica de utilizar seu próprio gás de campo como combustível também significava que menos caminhões precisavam dirigir pelas estradas para fornecer combustível ao local, reduzindo ainda mais os custos e também ajudando a reduzir o congestionamento do tráfego e preservar as estradas. Essa usina temporária de 26 MW com unidades SCR personalizadas e o SCADA é a primeira do gênero e estabeleceu a referência para usinas elétricas em larga escala e de queima limpa.

NOTAS DO EDITOR

Em todo o mundo, pessoas, empresas e países estão lutando por um futuro melhor; um futuro que precisa de energia e das condições certas para ter sucesso.

A Aggreko trabalha 24 horas por dia, garantindo que todos tenham a eletricidade, o aquecimento e a refrigeração de que precisam, sempre que precisarem através de nossos equipamentos líderes de mercado, paixão pela marca registrada, experiência internacional incomparável e conhecimento local. Do desenvolvimento urbano até projetos comerciais exclusivos e emergências humanitárias, levamos nossa experiência e equipamentos para qualquer lugar, das cidades mais movimentadas do mundo até os lugares mais remotos.

Foi isso que nos tornou o principal fornecedor mundial de energia modular e móvel, aquecimento e refrigeração. Operamos desde 1962. Temos mais de 7.300 funcionários, operando em cerca de 200 locais em 100 países. Com receitas de aproximadamente 1,7 bilhão de libras esterlinas (US$ 2,2 bilhões ou 2 bilhões de euros) em 2017, estamos listados na Bolsa de Londres (AGK.L) e temos nossa sede na Escócia.

Nossa empresa ajuda a transformar a vida e os meios de subsistência de indivíduos, organizações e comunidades em todo o mundo, tanto em países como em mercados desenvolvidos e em desenvolvimento.

Atuamos em todos os setores, incluindo petróleo e gás, petroquímico e refino, serviços públicos, manufatura, construção, mineração e eventos.

Projetamos e fabricamos equipamentos especificamente para esses requisitos em nossa fábrica em Dumbarton, na Escócia, e trabalhamos com os principais inovadores para garantir que nossos equipamentos ofereçam a máxima flexibilidade de combustível, usando gás, diesel (incluindo óleo combustível pesado) e fontes de combustível renováveis.

Para saber mais, acesse nosso site local em : aggreko.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190925006009/pt/

Deborah Buks T: +9 (713) 869-0707 E:dbuks@wardcc.com

Lynn Hancock T: +9 (713) 869-0707 E:lhancock@wardcc.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.