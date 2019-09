Petróleo fecha em baixa

O petróleo fechou em baixa nesta quarta, devido ao aumento das reservas comerciais dos Estados Unidos.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro recuou 1,1%, a 62,39 dólares, no mercado de Londres, enquanto no de Nova York o barril de WTI recuou 1,4%, a 56,49 dólares.

Os Estados Unidos anunciaram que suas reservas comerciais ganharam 2,4 milhões de barris e na sexta-feira passada estavam em 419 milhões. Os dados superaram as expectativas dos analistas.

"Não é uma situação ideal, mas o momento do ano é assim. As pessoas andam menos de carro e também se usa menos a calefação", disse Robert Yawger, analista da firma Mizuho.

Segundo analistas, os preços também foram afetados pelas garantias da Arábia Saudita de que sua produção vai se normalizar em breve.