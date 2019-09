O presidente americano, Donald Trump, assegurou nesta quarta-feira que a líder democrata Nancy Pelosi, que abriu um processo de impeachment contra ele, perde tempo com uma "crise fabricada".

"Ela perde seu tempo com uma crise fabricada", disse Trump durante um encontro em Nova York com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e referindo-se ao escândalo gerado pela conversa telefônica com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, em que pediu que este investigasse Joe Biden, possível candidato democrata nas eleições de 2020.