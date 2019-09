AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2019 ATÉ QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2019

Mundo

MUNDO - Semana global de ação climática, convocada por Greta Thunberg - (até 27)

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Assembleia Geral da ONU - (até 30)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Diretor interino de Inteligência Nacional Joseph Maguire deve testemunhar no Congresso dos EUA -

VANCOUVER (Canadá) - Nova audiência de extradição de diretora da Huawei, Meng Wanzhou, acusada nos EUA de violar sanções ao Irã - (até 4 de Outubro)

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Coletiva de imprensa do presidente iraniano Hassan Rohani -

(+) SANTIAGO (Chile) - Chile decreta zona de catástrofe na região de Valparaíso por seca - (até 16 de Outubro)

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Conferência anual da AirWorks sobre drones - (até 26)

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Leilão de artefatos de Hollywood entre outros máscara de Darth Vader - (até 26)

SEATTLE (Estados Unidos) - Amazon lança novos produtos Alexa e Echo - 15H00

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Diretor para criptomoedas Libra mantém coletiva sobre novo programa de treinamento digital -

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - BCE: Andrea Enria, chefe da supervisora bancária, discursa em uma conferência do comitê sobre riscos sistêmicos na zona do euro - 13H15

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

Athens (Grécia) - Abertura de exposição sobre Picasso e antiguidades - (até 20 de Outubro)

GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos da ONU realiza sessão - (até 27)

VARSÓVIA (Polónia) - Conferência anual da OSCE sobre direitos Humanos - (até 27)

MUNIQUE (Alemanha) - Oktoberfest - (até 6 de Outubro)

PARIS (França) - Paris Fashion Week Womenswear - (até 1 de Outubro)

(+) BERLIM (Alemanha) - Os legisladores decidem se devem dissolver a autoridade que gerencia o arquivo da Stasi -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, realiza visita para conversações com a UE - (até 27)

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Nova audiência do clérigo dissidente saudita -

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Chefe do governo de Hong Kong Carrie Lam realiza primeiro 'diálogo' com a população - 09H30

SHENZHEN (China) - O fundador da Huawei, Ren Zhengfei, encabeça discussões em painel, responde a perguntas de repórteres - 05H00

SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2019

Mundo

(+) MUNDO - Greve da ação climática juvenil -

América

MONTREAL (Canadá) - Greta Thunberg participa de passeata pelo clima - 14H00

NOVA YORK (Estados Unidos) - Lançamento de 'Blue World', um álbum perdido de John Coltrane -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de desemprego (trimestre junho-agosto) -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência de sentença de Ali Kourani, americano de ascendência libanesa e membro do Hezbollah condenado por planejar ataques -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - 'The Irishman', estreia do novo filme de Martin Scorsese com Robert De Niro e Al Pacino -

Europa

(+) COLOMIERS (França) - Cerimônia de entrega do Airbus A350 da Air France -

LONDRES (Reino Unido) - Tour do Partido do Brexit - 16H00

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - S&P; emite sua classificação atualizada para a Arábia Saudita -

Esportes

BARCELONA (Espanha) - Audiência em processo movido por Neymar contra o FC Barcelona - 06H00

SÁBADO, 28 DE SETEMBRO DE 2019

Mundo

MUNDO - Dia Internacional do Aborto Seguro -

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Presidente Macri inicia turnê nacional de 30 dias antes da votação de outubro - 18H00

Europa

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - 25 anos após o naufrágio do MS Estônia no Mar Báltico, deixando 852 pessoas mortas -

Ásia-Pacífico

AFEGANISTÃO - Eleição presidencial -

HONG KONG (China) - Quinto aniversário do Movimento dos Guarda-chuvas -

PALU (Indonésia) - Aniversário do terremoto na ilha de Sulawesi, em tsunami que matou mais de 2.200 pessoas -

DOMINGO, 29 DE SETEMBRO DE 2019

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco celebra missa no Dia dos Migrantes e Refugiados - 06H30

(+) MOSCOU (Rússia) - Protesto em apoio aos presos políticos - 10H00

Ásia-Pacífico

(+) TAIPÉ (Taiwan) - Grupos da sociedade civil protestam em apoio aos protestos de Hong Kong - 05H00

(+) KUALA LUMPUR (Malásia) - Audiência pré-julgamento para três unidades Goldman Sachs por escândalo de 1MDB - 23H00

(+) HONG KONG (China) - Alunos do ensino médio planejam boicote às aulas de um dia - 23H00

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2019

América

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Estatísticas fiscais (resultado primário e dívida bruta) (agosto) - 11H30

(+) MANÁGUA (Nicarágua) - Oposição intenta retoma mobilizações contra Ortega -

Europa

(+) BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Primeiro julgamento do caso 'dieselgate' colocando motoristas contra a Volkswagen -

(+) PARIS (França) - Parlamento debate a migração -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Parlamento Europeu realiza audições com comissários indicados da UE - 10H30 (até 8 de Outubro)

(+) BIARRITZ (França) - 28ª edição do Festival de cinema Biarritz-América Latina - 14H00 (até 6 de Outubro)

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Cerimônia de colocação de coroa de flores em frente ao Monumento aos Heróis do Povo na Praça da Paz Celestial -

(+) HONG KONG (China) - Manifestantes planejam comícios 'vestidos de preto' enquanto China comunista completa 70 anos - 22H00

TERÇA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2019

Mundo

(+) MUNDO - World Cocoa Day -

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Montadoras relatam vendas trimestrais nos EUA -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Industrial IBGE (agosto) -

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Balança comercial (setembro) -

Europa

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - 30º aniversário do primeiro casamento gay do mundo -

(+) LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Dados de inflação na zona euro em setembro - 07H00

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Desfile militar para comemorar o 70º aniversário da República Popular da China -

(+) HONG KONG (China) - Governo lança novo lightshow para comemorar o 70º aniversário da RPC - 10H00

QUARTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2019

Europa

(+) ISTAMBUL (Turquia) - Vigília diante do consulado saudita no aniversário do assassinato do jornalista dissidente Khashoggi -

QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2019

(+) ZHEZQAZGHAN (Cazaquistão) - Astronautas dos EUA, Emirados Árabes Unidos e cosmonauta russo retornam à Terra da ISS -