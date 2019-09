Comunicado do Business Wire :The Royal Commission for Riyadh City

A cidade de Riade iniciou um ambicioso programa de planejamento urbano e engenharia civil anunciado pelo governo no valor de mais de US$ 23 bilhões, com quatro grandes projetos que transformará a capital em uma das cidades mais habitáveis do mundo.

O parque King Salman será o maior parque urbano do mundo, cobrindo uma área de 13,4 km², quatro vezes a área do Central Park em Nova York. O Sports Boulevard será um novo e moderno destino de saúde e bem-estar no coração da cidade, fornecendo uma rede de ciclovias e adicionando impressionantes 135 km de ciclovia profissional. Green Riyadh é uma iniciativa de tornar verde toda a cidade, que inclui o plantio de 7,5 milhões de árvores. O projeto ajudará a baixar a temperatura da cidade em 2° C e fornecerá uma sombra bem-vinda, permitindo que os moradores caminhem e se exercitem ao ar livre. Finalmente, Riyadh Art transformará a cidade em "uma galeria sem muros" através de um programa interativo de arte pública de classe mundial. O projeto selecionará 1.000 obras de arte por meio de programas de arte de classe mundial e sediará um festival anual de arte.

Esses quatro projetos transformadores, gerenciados pela Comissão Real da Cidade de Riade (RCRC) (formalmente conhecida como Autoridade de Desenvolvimento de Riade), complementam o Programa "Qualidade de Vida" Visão Saudita 2030 e estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para criar cidades e comunidades sustentáveis, enquanto conduz ações urgentes contra as mudanças climáticas.

Além disso, esses projetos trarão enormes benefícios sociais, econômicos e ambientais para a cidade. Muitos empregos serão criados: somente a construção do parque King Salman gerará cerca de 50.000 empregos até a conclusão e, em seguida, milhares de outros empregos permanentes. O turismo florescerá em uma cidade que se tornará um destino de escolha, não apenas para negócios, mas também para lazer. E as famílias irão crescer com mobilidade aprimorada, um ambiente melhor e maiores oportunidades de experimentar arte e cultura.

Um porta-voz do RCRC disse: "A vida está mudando para os moradores de Riade. Em consonância com as reformas do governo em educação, saúde e turismo, estamos avançando com os planos de diversificação e desenvolvimento da cidade. Os objetivos da Visão 2030 estão se concretizando e projetos de infraestrutura sólidos como esses terão implicações positivas significativas para nossa rede social e bem-estar cultural."

