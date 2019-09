Comunicado do Business Wire :GSMA

O Programa de Parceria da IoT da GSMA na APAC foi expandido para incluir mais de 30 operadoras de telefonia móvel, tornando-a a maior comunidade de IoT da região Ásia-Pacífico (APAC), conforme anunciou hoje a GSMA. O programa reúne operadoras e seus parceiros, incluindo desenvolvedores, fabricantes e integradores de sistemas, para compartilhar as boas práticas, discutir desafios e atualizações de progresso no desenvolvimento da IoT em toda a região. A iniciativa viu sete operadoras abrirem nove laboratórios de IoT na região para ajudar a desenvolver novas soluções baseadas na área. A APAC possui o maior mercado de IoT do mundo e deve atingir 11 bilhões de conexões até 2025 e ter um valor de US$ 386 bilhões, segundo a GSMA Intelligence.

"O programa dobrou de tamanho em menos de um ano e isso é uma prova do apoio, engajamento e comprometimento da comunidade de operadoras de telefonia móvel que está colaborando estreitamente com seus parceiros para liderar a expansão e o crescimento da IoT na região", disse Julian Gorman, chefe da GSMA na Ásia-Pacífico. "Esta, agora, é a maior comunidade interregional de IoT do mundo e já estamos vendo o impacto que está causando em termos de desenvolvimento de novas soluções. Estou ansioso para ver como ela continua crescendo nos próximos anos."

Impacto na APAC

Desde seu lançamento, em outubro de 2018, o Programa de Parceria da IoT na APAC tem tido um impacto instantâneo em toda a região, incentivando mais de 120 empresas, como desenvolvedores da IoT ou empresas de soluções, a trabalhar com as operadoras. O programa também apoiou o desenvolvimento, o design e o financiamento de nove laboratórios de IoT na região, incentivando o desenvolvimento de novos produtos. Os laboratórios de IoT são um mecanismo essencial para a colaboração, incentivando o desenvolvimento conjunto de novos casos de uso, serviços e aplicativos que permitem que as inovações da IoT sejam implementadas com eficácia. O programa também realizou uma série de workshops explorando os principais tópicos da indústria, como IoT móvel, IA e 5G, além de oferecer capacitação para reguladores e partes interessadas locais e fornecer apoio às boas práticas.

IoT móvel experimenta o crescimento global mais rápido

A região APAC é o mercado de IoT que mais cresce no mundo, representando aproximadamente 40% do total dos gastos globais de IoT em 2018. As conexões de rede LPWA (sigla em inglês para "Low Power Wide Area" - ou área ampla com baixo consumo de energia) ou IoT móvel também foram impulsionadas principalmente pela região APAC, responsável por quase 97% de todas as conexões NB-IoT, de acordo com a ABI Research. As redes de IoT móvel estão sendo mescladas nos padrões 5G para suportar baixa latência, IoT massiva e grande largura de banda. Trinta e sete das 119 redes de IoT móvel do mundo também são implementadas em 15 países da Ásia-Pacífico. A China, em particular, tem sido um mercado importante para impulsionar a adoção antecipada, respondendo por 40% das conexões globais de LPWA em 2018.

IoT @ GSMA Mobile 360 - Sociedades digitais

O programa de IoT da GSMA sediará várias atividades diferentes na GSMA M360 - Sociedades digitais realizada em Kuala Lumpur, no dia 26 de setembro de 2019. Ele inclui a Cúpula de Inovação em IoT da APAC que fornece aos participantes informações das operadoras móveis e de seus parceiros sobre os desenvolvimentos mais recentes da IoT móvel. Também haverá várias demonstrações interativas que exibem a IoT móvel, 5G, IA, Análise de Big Data, Blockchain e Drones na IoT Expo - APAC Conectada. Ela incluirá demonstrações práticas dos principais setores verticais da indústria, como agricultura, aviação e varejo, além de hospedar soluções de casas inteligentes, tráfego inteligente e avicultura inteligente. Para mais informações, acesse: https://www.gsma.com/iot/events/m360-apac-iot-summit/#expo

O nascimento da campanha "Além da conectividade"

A GSMA lançará a campanha "Além da conectividade" no Mobile 360 - Sociedades digitais. "Além da conectividade" descreve como as operadoras de telefonia móvel estão fornecendo soluções inovadoras e transformadoras aos clientes em tecnologias de big data, aprendizado de máquina, análises, computação de ponta e contabilidade distribuída, além de fornecer mais além da conectividade de dados. Para saber mais, acesse: www.gsma.com/BeyondConnectivity

-FIM-

Nota aos editores

-- As operadoras incluem: Axiata Group (Axiata Robi, Celcom, Dialog Axiata, Ncell, Smart Axiata, XL Axiata and Xpand), Indosat Ooredoo, Jazz, M1, Maxis, Mobitel, Smartfren, Singtel Group (Singtel, Optus), StarHub, Telenor Group (Digi, DTAC, Grameenphone, Telenor Connexion, Telenor Myanmar, Telenor Pakistan), Telstra, TM ONE, True, Rakuten, Viettel Group (Metfone, Mytel, Unitel, Viettel), Vodafone Idea

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras de telefonia móvel no mundo todo, reunindo mais de 750 operadoras e cerca de 400 empresas do amplo ecossistema da tecnologia móvel, incluindo fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de internet, assim como organizações em setores industriais adjacentes. A GSMA também produz os eventos MWC líderes do setor, realizados anualmente em Barcelona, Los Angeles e Xangai, além do Mobile 360 Series com conferências regionais.

Para mais informações, acesse o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190925005528/pt/

Para a GSMA Gearóid Cashman +44 79 7679 0169 GCashman@webershandwick.com Assessoria de Imprensa da GSMA pressoffice@gsma.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.