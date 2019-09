Príncipe Archie faz primeira aparição em 'compromisso oficial'

Fofura! Príncipe Archie aparece em seu primeiro ''compromisso oficial'' (foto: Henk Kruger/Pool AFP)

O príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle prosseguiram nesta terça-feira com sua visita à África do Sul dedicada a atividades de caridade. Os duques de Sussex realizam sua viagem oficial de dez dias pela África Austral junto com seu primeiro filho, Archie Harrison, de 4 meses.





Nos vídeos e nas fotos divulgados pelos assessores da realeza, o pequeno Archie aparece sorridente, principalmente durante a sua visita na companhia dos pais ao arcebispo da Igreja Anglicana e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu.

"O Archie conhece o Arcebispo", escreveram os responsáveis pelas redes sociais de Harry e Markle na legenda das imagens, compartilhadas tanto no feed do Instagram quanto nos stories da mesma rede social.





(foto: Henk Kruger/Pool AFP)

O casal real já visitou também a Monwabisi Beach, vizinha de um bairro pobre da Cidade do Cabo, para apoiar o "Waves for Change", uma ONG que usa o surfe para ajudar jovens problemáticos.





Também se informaram sobre as atividades de outra ONG, a "Lunchbox Fund", que distribui quase 30.000 refeições ao dia para as crianças pobres da região e é uma das quatro associações de caridade financiadas pelo casal.





Durante esta viagem de dez dias, o príncipe também irá a Botsuana, Angola e Malauí, enquanto sua esposa ficará com Archie na África do Sul para outros compromissos, entre os quais a promoção da proteção ambiental e a luta contra as minas antipessoais.





A princesa e Archie ficarão na África do Sul até que ele volte no início da próxima semana.





Com agências internacionais