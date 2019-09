Putin recebe presidente da Venezuela em Moscou

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrou com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em Moscou nesta quarta-feira, em meio à crise política do país sul-americano.



Maduro chegou à capital russa ontem, numa visita não anunciada.



A Rússia tem sido um dos poucos aliados firmes de Caracas, apoiando Maduro com generosos empréstimos num momento em que a Venezuela enfrenta uma grave crise econômica e política.



Putin e Maduro não fizeram comentários hoje sobre assistência financeira de Moscou aos venezuelanos.



O encontro de Maduro com Putin ocorre um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer um alerta à Venezuela durante discurso na Assembleia Geral da ONU. Fonte: Associated Press.