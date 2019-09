ONU: nível dos mares sobe 2,5 vezes mais rápido que no século XX

O nível dos mares subiu 2,5 vezes mais rápido no início do século XXI na comparação com o século XX e continuará aumentando principalmente em consequência da retração das calotas polares, afirma um relatório de especialistas da ONU sobre o clima publicado nesta quarta-feira.

Independente da hipótese, o nível dos oceanos continuará subindo depois de 2100. Em um mundo com +2°C o ritmo de aumento pode ser estabilizado até alcançar um metro em 2300. Mas se as emissões de gases do efeito estufa continuarem no ritmo atual, o aumento será de vários metros, afirma o documento.