Macron diz que Trump e Rohani não devem perder oportunidade em NY

O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou nesta terça-feira que a Assembleia Geral da ONU é uma "oportunidade" que não deve ser perdida pelos líderes americano e iraniano, Donald Trump e Hassan Rohani, ao propor um encontro entre ambos.

Ao apresentar Rohani ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, um sorridente Macron disse que se o líder iraniano partir "sem se encontrar com o presidente Trump, honestamente será uma oportunidade perdida, porque não voltará por alguns meses".

Desde que os Estados Unidos se retiraram do pacto nuclear com o Irã, em 2018, e adotaram sanções contra a República Islâmica, as tensões entre Washington e Teerã só tem crescido.

No início de setembro, um ataque contra instalações petroleiras na Arábia Saudita - que Washington atribui ao Irã - aumentou a tensão entre os dois países e provocou mais sanções por parte dos Estados Unidos.

Mais cedo, Rohani disse que Trump deve restabelecer a confiança antes de qualquer reunião entre ambos.

"Devemos criar confiança mútua", disse Rohani à rede de televisão Fox News, após Trump criticar a república islâmica na Assembleia Geral das Nações Unidas.

"Se o governo dos Estados Unidos da América tem vontade de conversar, deve estabelecer as condições necessárias".