Piñera responde Trump e diz que 'ser patriota e pensar globalmente' não é incompatível

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, respondeu nesta terça-feira na ONU ao discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que "não há incompatibilidade entre pensar globalmente e ser patriota".

Na Assembleia Geral da ONU, Trump disse pela manhã que "o futuro não pertence aos 'globalistas', mas aos 'patriotas'".

"Não há nenhuma incompatibilidade ou conflito entre pensar em um mundo global e ser patriota, eles não se confrontam, são duas faces da mesma moeda", disse Piñera em seu discurso, no qual fez uma defesa feroz do livre-comércio, em um momento de tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

O presidente do Chile disse que, em um momento em que o mundo precisa mais do que nunca de liderança na luta contra as mudanças climáticas e nas questões de livre comércio, parece irracional que as duas grandes potências, em vez de se unirem, estejam se confrontado "deixando um vácuo perigoso e sério de liderança".

"Deveríamos estar, mais do que nunca, avançando pelo caminho da integração, baseados em regras de livre-comércio e no combate ao protecionismo, eliminando barreiras ao comércio", disse Piñera, que também pediu a modernização da Organização Mundial de Comércio (OMC).