Premier canadense promete neutralizar emissões de carbono se reeleito

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, prometeu nesta terça-feira (24) que o país chegará ao índice zero nas emissões de gases de efeito estufa em 2050, e reduzirá pela metade os impostos sobre as empresas do setor de tecnologia limpa, caso seja mantido no cargo após as eleições legislativas de outubro.

Para atingir a meta de neutralidade de carbono, caso seja reeleito em 21 de outubro, ele definirá "as metas juridicamente vinculativas que devem ser cumpridas em cinco anos" e suspenderá as "metas de emissões do Canadá para 2030", segundo um comunicado do partido de Trudeau.

"É um objetivo ambicioso, mas é viável", disse o primeiro-ministro em entrevista coletiva, afirmando que o objetivo de neutralidade de carbono será alcançado "não apenas porque podemos fazê-lo, mas porque devemos fazê-lo".

Para incentivar a participação das empresas nos esforços de redução das emissões de gases de efeito estufa, Trudeau anunciou que, caso seja reeleito, seu governo "cortará impostos das empresas com zero emissões e que utilizem tecnologias limpas", como fabricantes de baterias para carros elétricos ou painéis solares.

A meta zero de poluição não significa que não são permitidas mais emissões de gases de efeito estufa no Canadá, mas que elas terão que ser compensadas, por exemplo, pelo plantio de árvores.

O anúncio de Trudeau ocorre num momento de grande mobilização mundial contra a inação política em relação à mudança climática, que tem como principal expoente a jovem sueca Greta Thunberg, que visitará o Canadá nesta semana para participar de um protesto em Montreal.