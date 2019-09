Comunicado do Business Wire :GSMA

Um novo estudo da GSMA mostra maior contribuição da indústria de telefonia móvel e relação a todos os 17 das Metas de desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU no ano passado. A edição 2019 do Relatório de impacto na indústria móvel da GSMA, publicado hoje na Assembléia geral da ONU (UNGA) em Nova Iorque, destaca o papel da tecnologia e conectividade móvel no cumprimento das metas das ODS e na transformação da vida de bilhões em todo o mundo. Entretanto, o relatório alerta que o progresso deve ser acelerado para que o setor maximize totalmente seu impacto antes do prazo de 2030 para o cumprimento das Metas.

"Nosso novo relatório principal apresenta muitas evidências para demonstrar como os dispositivos móveis estão entregando as ODS, reduzindo a pobreza, melhorando a saúde e a educação e impulsionando o crescimento econômico sustentável", afirmou Mats Granryd, diretor geral da GSMA. "Isso foi alcançado estendendo as redes de banda larga móvel a todos os cantos do mundo, resultando em quase um bilhão de novas pessoas conectando-se à internet móvel desde 2015. Mas, para maximizar nosso impacto na próxima década, precisamos garantir que a metade da população que ainda não está na internet esteja conectada de maneira acessível, segura e equipada com habilidades digitais críticas".

Desde 2016, quando a indústria móvel se tornou um dos primeiros setores do mundo a se comprometer com as ODS, cerca de 400 milhões de novas pessoas começaram a usar dispositivos móveis e mais de 860 milhões começaram a acessar serviços de internet móvel. Espera-se também que a introdução dos serviços 5G permita novas tecnologias e inovações em IA, IoT e big data acelerem ainda mais metas como maior inclusão e igualdade nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.

O estudo relata que em 2018:

-- Dois terços da população mundial (5,1 bilhões) são assinantes móveis e quase metade (3,5 bilhões) está usando serviços de internet móvel.

-- A indústria móvel contribuiu com US$ 3,9 trilhões (4,6%) para o PIB mundial, impulsionada pelo impacto direto e pelo aumento da produtividade em outros setores.

-- Quase dois bilhões de assinantes usam seu telefone celular para comprar bens e serviços (mais de 160 milhões em comparação a 2017).

-- 1,3 bilhões de assinantes acessam serviços de saúde móveis (mais de 230 milhões em comparação a 2017).

-- 1,4 bilhão de assinantes usam o dispositivo móvel para melhorar sua educação ou a de seus filhos (140 milhões em comparação a 2017).

-- O dinheiro móvel ajudou a reduzir o déficit de exclusão financeira nos países de baixa e média rendas, com 866 milhões de contas de dinheiro móvel registradas no final de 2018 (mais de 20% em relação a 2017).

-- 140 milhões de pessoas adicionais em áreas rurais conectadas à internet móvel pela primeira vez.

-- Agora, 80% das mulheres adultas em países de baixa e média rendas possuem um telefone celular, o que pode ajudá-las a se sentirem mais seguras e conectadas - um aumento de 250 milhões nos últimos cinco anos.

Medindo o impacto do celular

O Relatório de impacto na indústria móvel da GSMA usa uma metodologia proprietária para atribuir uma "pontuação de impacto" para medir a contribuição do setor para cada uma das 17 metas. Aplicando esse método, o resultado do estudo mostra que o impacto mais significativo da indústria continua a ser a ODS nº 9 (indústria, inovação e infraestrutura). Esse progresso é resultado da construção da banda larga móvel para cobrir 90% da população do mundo e conectar mais de cinco bilhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com as pontuações, um progresso significativo é relatado em 2018 na ODS nº 4: educação de qualidade e ODS nº 6: água limpa e saneamento.

O estudo também destaca o papel da indústria de telefonia móvel na abordagem dos desafios ambientais e de mudanças climáticas (ODS nº 13, ação climática). Esse progresso é resultado do fornecimento de conectividade para soluções digitais que reduzem o uso de energia, reduzem viagens e transporte ou reduzem as emissões de GEE. O próprio setor também está colaborando em uma iniciativa liderada pela GSMA em torno da divulgação de impactos climáticos e estabelecimento de metas de emissões 1.

Trabalhando em direção a um #BetterFuture

Como parte da sua campanha #BetterFuture e compromisso com as ODS, a GSMA está trabalhando em estreita colaboração com a indústria, os formuladores de políticas e a comunidade internacional de desenvolvimento para ajudar a conectar os não conectados. Ao fazer isso, novas oportunidades para alavancar e dimensionar soluções habilitadas para celular melhoram a qualidade de vida das pessoas. Este trabalho está sendo alcançado através de vários programas e iniciativas da GSMA em andamento, incluindo Dispositivo móvel para desenvolvimento, que identifica oportunidades e fornece inovações com impacto socioeconômico em serviços financeiros, saúde, agricultura, identidade digital, energia, água, saneamento, resiliência a desastres e igualdade de gênero; Big Data para o bem social; e Nós nos importamos.

A edição de 2019 do Relatório de impacto da indústria móvel é de autoria da GSMA Intelligence, o braço de pesquisa da GSMA. O relatório fornece resumos sobre o impacto do celular em todas as 17 ODS e apresenta estudos de caso inovadores de iniciativas de operadoras que apoiam as Metas.

Clique aqui para acessar o relatório

1https://www.gsma.com/newsroom/press-release/worlds-leading-mobile-operators-to-disclose-climate-impacts-as-part-of-new-gsma-led-climate-action-roadmap/

