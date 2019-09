Macron pede a EUA e Irã que retomem negociações

O presidente da França, Emmanuel Macron, fez um apelo nesta terça-feira (24) para que Estados Unidos e Irã retomem as "negociações" para evitar os "riscos de conflagração" no Golfo.

"Agora, mais do que nunca, é o momento de haver negociações entre Irã, Estados Unidos, os signatários do JCPOA (acordo nuclear iraniano) e as potências regionais preocupadas principalmente com a segurança e a estabilidade", disse Macron na tribuna das Nações Unidas, referindo-se ao acordo nuclear assinado em 2015 com o Teerã.