Congresso deveria iniciar processo de impeachment de Trump, diz Biden

Ex-vice-presidente e pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden defendeu na tarde de hoje que o Congresso inicie um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. Segundo ele, a conduta do líder americano "não dá opção ao Congresso" a não ser agir nesse sentido.



"Está na hora de o Congresso investigar Trump", defendeu, durante breve declaração a jornalistas, na qual não aceitou perguntas. Segundo Biden, o presidente obstrui o trabalho dos congressistas e sonega informações, o que configura um caso de "abuso de poder".



O estopim da controvérsia foi a informação divulgada pela imprensa americana de que Trump teria pressionado em um telefonema o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky a investigar Biden e seu filho, Hunter Biden, por supostas irregularidades em negócios com o país europeu. Para o político oposicionista, Trump não mostrou a "conduta de um presidente americano" e colocou seus interesses pessoais à frente dos nacionais.



Biden disse que a acusação contra ele não tem mérito, o que fez com que ela não prosperasse. Ele insistiu que Trump é obrigado a passar a informações solicitadas ao Congresso sobre o tema.



Mais cedo, o presidente americano informou pelo Twitter que orientou sua equipe a divulgar nesta quarta-feira a transcrição da íntegra da conversa com o líder ucraniano e disse que não cometeu qualquer irregularidade nesse diálogo.