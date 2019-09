Biden apoiará destituição de Trump caso ele não coopere com o Congresso

O favorito das primárias democratas às eleições presidenciais americanas, Joe Biden, pedirá para iniciar um processo de destituição contra o presidente Donald Trump se este se negar a cooperar com as investigações do Congresso, principalmente a vinculada com a suposta pressão sobre a Ucrânia, disse neste terça-feira (24) sua equipe de campanha.

O vice-presidente de Barack Obama "vai chamar Trump para cooperar com todos os pedidos legais de informação - no caso da Ucrânia e em outras investigações - e se Trump não cooperar, o Congresso não terá outra opção senão o processo de impeachment", afirmou a campanha de Biden em comunicado.

Biden, que lidera as pesquisas para enfrentar Trump nas eleições presidenciais de novembro de 2020, se juntará a vários outros candidatos democratas que instaram a Câmara dos Deputados a destituí-lo por supostos abusos de poder. O processo levaria a um julgamento do presidente no Senado.

"Ele enfatizará que os últimos abusos de Trump estão acima de todos os abusos anteriores", disse a campanha de Biden.

A denúncia de um informante secreto da comunidade de inteligência americana garante que Trump condicionou a Ucrânia a investigar Biden e seu filho sobre seus laços comerciais no país.

Críticos dizem que Trump tentou recrutar ilegalmente um país estrangeiro para ajudá-lo em sua reeleição, prejudicando seu rival.

A campanha de Trump foi acusada no passado de buscar apoio russo em sua batalha eleitoral de 2016 contra a democrata Hillary Clinton.

Na terça-feira, Trump disse no Twitter que autorizou a publicação na quarta-feira de sua controversa chamada com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski.