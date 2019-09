Principais bolsas europeias fecham preocupadas com Brexit

As principais bolsas europeias fecharam nesta terça-feira de forma dispersa, preocupadas com a agitação política no Reino Unido e o Brexit e tensões internacionais, como a do Irã com os EUA.

A Bolsa de Londres fechou em baixa de 0,47%, a 7.291,43 pontos.

Paris fechou quase sem alteração, com queda de apenas 0,04%, a 5.628,33 pontos.

Frankfurt recuou 0,29%, a 12.307,15 pontos.

O Ibex 35 de Madri teve leve alta de 0,27%, fechando a 9.118,20 pontos.

O mercado de Milão avançou apenas 0,01%, a 21.901,01 pontos.