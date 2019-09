De Auschwitz a Nova York, a longa viagem de um instrumento ritual judaico

Um chifre de carneiro, transformado em um instrumento de música religiosa judaica que era tocado em Auschwitz, foi exibido nesta segunda-feira (23) pela primeira vez ao público em Nova York, onde fará parte de uma exposição.

O shofar, um objeto litúrgico cujo som é um chamado à misericórdia, foi entregue a Chaskel Tydor, um prisioneiro em Auschwitz, por outro preso durante uma "marcha da morte".

Durante estas marchas, os nazistas obrigavam os prisioneiros a caminhar a pé, em pleno inverno, a outros campos para fugir das tropas soviéticas que avançavam.

Depois da guerra, Chaskel Tydor se mudou para Israel e finalmente emigrou aos Estados Unidos. Ele conservou até a morte, em 1993, o shofar, que permaneceu na família até sua apresentação nesta segunda-feira por sua filha, Judith Tydor Baumel-Schwartz.

Qualquer prática relacionada à religião judaica era proibida nos campos de concentração e extermínio nazistas sob o risco de pena de morte.

Mas isto não impediu que os presos usassem, segundo vários testemunhos, o shofar, que emite um som poderoso similar ao do antigo chifre de névoa ou do olifante (instrumento medieval de vento), no recinto de Auschwitz sob o risco de perderem suas vidas.

"Inclusive para aqueles que não eram crentes, foi um ato de puro desafio", disse Michael Berenbaum, um dos curadores da mostra 'Auschwitz, Not Long Ago. Not Far Away' (Auschwitz, não faz muito tempo, nem é tão distante), em que será incluído o shofar.

Para ele, o instrumento foi tocado em Auschwitz "precisamente porque era proibido".

Além de exibido na exposição sobre Auschwitz, que já teve quase 100.000 visitantes no Museu da Herança Judaica (após ter sido inicialmente apresentado em Madri), o shofar será usado em duas sinagogas de Manhattan para o Rosh Hashana (ano novo judaico) e o Yom Kipur (dia do perdão).

A mostra ficará em cartaz em Nova York até 3 de janeiro de 2020.