Harry e Meghan visitam praia na África do Sul

O príncipe Harry e sua esposa Meghan prosseguiram nesta terça-feira com sua visita à África do Sul dedicada a atividades de caridade.

Os duques de Sussex realizam sua viagem oficial de dez dias pela África Austral junto com seu primeiro filho, Archie, de 4 meses.

A etapa desta terça-feira levou o casal real a Monwabisi Beach, vizinha de um bairro pobre da Cidade do Cabo, para apoiar o "Waves for Change", uma ONG que usa o surfe para ajudar jovens problemáticos.

Também se informaram sobre as atividades de outra ONG, a "Lunchbox Fund", que distribui quase 30.000 refeições ao dia para as crianças pobres da região e é uma das quatro associações de caridade financiadas pelo casal.

Muitos admiradores esperavam pelo casal real e lamentaram a ausência do pequeno Archie que, depois de dois dias de viagem, ainda não foi visto em público.

Durante esta viagem de dez dias, o príncipe também irá a Botsuana, Angola e Malauí, enquanto sua esposa ficará com Archie na África do Sul para outros compromissos, entre os quais a promoção da proteção ambiental e a luta contra as minas antipessoais.

A princesa e Archie ficarão na África do Sul até que ele volte no início da próxima semana.