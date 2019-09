Câmara dos Comuns britânica será convocada nesta quarta

O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, disse nesta terça-feira que o parlamento britânico vai retomar seus trabalhos nesta quarta-feira depois que o Supremo Tribunal determinou que a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de suspendê-lo era ilegal.

"Eu instruí as autoridades a tomar as medidas necessárias para garantir que a Câmara dos Comuns se reúna amanhã", disse Bercow aos jornalistas diante do Parlamento.

Os 11 juízes da Suprema Corte determinaram de forma unânime que a decisão de Boris Johnson de pedir à rainha Elizabeth II a suspensão do Parlamento por cinco semanas, até 14 de outubro, faltando duas semanas para o Brexit, é "ilegal, nula e sem efeito".

Antes da suspensão parlamentar, Johnson sofreu uma rebelião entre os deputados conservadores, perdeu a maioria absoluta no Parlamento, viu ser aprovada uma lei que o forçaria a solicitar um novo adiamento do Brexit e teve negada sua proposta de eleições antecipadas.