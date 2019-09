Comunicado do Business Wire :Tigo

A Tigo®, pioneira da plataforma inteligente modular Flex MLPE e TS4, anunciou hoje sua nova TS4-A-2F (Segurança contra incêndios), uma solução avançada de desligamento rápido de aperfeiçoamento/complemento para dois módulos que oferece funcionalidade fotovoltaica (PV) inteligente. O TS4-A-2F é o mais novo, mais adotado e mais econômico lançamento da avançada geração Tigo de componentes eletrônicos flexíveis de eletricidade em nível de módulo na plataforma TS4.

A TS4-A-2F com certificação UL cumpre as especificações de desligamento rápido NEC 2017 690.12 quando instalada com o Transmissor RSS com certificação UL da Tigo ou um inversor com o Transmissor RSS integrado da Tigo. A comunicação através da rede da unidade pode ser facilmente testada com o Detector de Sinais RSS da Tigo. Os responsáveis pelos sistemas podem garantir segurança atualizando os sistemas PV existentes ou acrescentando esses novos recursos de segurança às novas instalações. Com esse aprimorado equipamento leve, custos trabalhistas reduzidos e aplicação para dois módulos, a TS4-A-2F está rapidamente se tornando a solução mais adotada de desligamento rápido do mercado.

Os destaques da TS4-A-2F são:

-- Energia total máxima de 1.000 W para dois módulos

-- Corrente máxima de 15 A por entrada

-- Disponível como UL 1.500 V

-- Certificação UL compatível com a solução de desligamento rápido do Código Elétrico Nacional (National Electric Code) de 2017

-- Encaixe para estrutura de módulo padrão ou em racks

-- Desativação em nível de módulo com desligamento automático ou manual

-- Matriz PV desliga-se rapidamente em caso de perda de rede de corrente elétrica

-- Sinalização para comunicação através de rede elétrica (PLC)

-- Unidade com menores dimensões e redução de peso por unidade em 25%

-- Custos de envio reduzidos com 33% a mais de unidades por palete

-- Montagem embutida permite o envio de módulos fotovoltaicos pré-montados

-- Maior dissipação de calor com proteção contra sobreaquecimento e sobretensão

-- Melhor classificação IP68 para maior tempo de exposição externa.

A TS4-A-2F da Tigo será exibida na Solar Power International (SPI), no Salão de Exposições de Salt Lake City, no estado de Utah, EUA, de 24 a 26 de setembro de 2019. Os inversores da lista UL com a solução de desligamento rápido da Tigo em exposição na SPI incluem o CPS (estande 2201), Fronius (estande 2019), GoodWe (estande 2609), SolaX Power (estande 719), Yaskawa Solectria Solar (estande 2125), entre outros. Os fabricantes de módulos inteligentes integrados com a Tigo em exposição na SPI incluem GCL (estande 1001), JA Solar (estande 1219), Phono Solar (estande 301), Suntech (estande 211), Vikram Solar (estande 4055), entre outros. Para marcar uma reunião ou conhecer um dos parceiros de produção da Tigo na SPI, entre em contato com sales@tigoenergy.com.

"A TS4-A-2F da Tigo é a solução de desligamento rápido mais econômica do mercado atualmente graças à acomodação de dois módulos," declarou Zvi Alon, presidente e diretor executivo da Tigo. "Nossos parceiros de produção de inversores e módulos veem valor na solução devido à sua adaptação a sistemas novos e existentes de qualquer tamanho. A Solar Power International é o evento perfeito para esse lançamento, uma vez que podemos colaborar com vários de nossos melhores parceiros para oferecer essa solução com certificação UL".

A TS4-A-2F da Tigo está disponível junto a distribuidores e fabricantes de módulos de todo o mundo. Essa unidade se une a outras unidades de aperfeiçoamento/complemento anunciadas no início deste ano: TS4-A-F (Segurança contra incêndios), TS4-A-O (Otimização), e TS4-A-O-Duo (Otimização por dois módulos). Para informações sobre preço e entrega, consulte seu fornecedor de módulo PV ou ligue para a Tigo, +1.408.402.0802 ramal 1, ou pelo e-mail sales@tigoenergy.com.

Sobre a Tigo

A Tigo é uma empresa do Vale do Silício (Silicon Valley), fundada em 2007 por uma equipe de tecnólogos experientes. Combinando uma abordagem exclusiva de nível de sistemas com conhecimento especializado de semicondutores, eletrônica de potência e energia solar, a equipe da Tigo desenvolveu a tecnologia Smart Module Optimizer de primeira geração para o setor solar. A visão da Tigo é impulsionar a tecnologia integrada e aperfeiçoada Flex MLPE e a tecnologia de comunicações para reduzir o custo da eletricidade solar. Ao formar parceria com fabricantes de inversores e módulos de nível 1 da indústria, a Tigo pode se concentrar na sua inovação fundamental com a plataforma modular TS4 mais inteligente e alavancar o ecossistema mais amplo. A Tigo mantém operações nos EUA, na Europa, América Latina, Japão, China, Austrália e no Oriente Médio. Acesse www.tigoenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato de mídia para a Tigo Tiffany Douglass 408.402.0802 ram. 430 marketing@tigoenergy.com

