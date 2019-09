Negociações dos EUA com a China serão retomadas em duas semanas, diz Mnuchin

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que a próxima rodada de negociações comerciais com a China ocorrerá em duas semanas. Mnuchin disse que houve progresso nas reuniões entre representantes na semana passada, e que deve ocorrer um encontro com o vice-premiê chinês, Liu He, no início de outubro.



Em entrevista à emissora Fox Business na noite de segunda-feira, o secretário informou que a decisão de cancelar visitas de uma delegação chinesa a comunidades agrícolas nos EUA, que ocorreriam na semana passada, foi do governo americano, que julgou o momento inadequado e disse que "não queria confusões" sobre as conversas entre os dois países.



No entanto, ele reafirmou que os asiáticos já começaram a comprar produtos agrícolas americanos, como acordado entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping. Mais cedo, Trump declarou que "aprecia muito" as aquisições por parte da China, mas que gostaria que eles comprassem mais produção agrícola.