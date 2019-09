Egito tem mais de 500 detidos desde início de manifestações

Ao menos 500 pessoas foram detidas desde o início, na sexta-feira, dos protestos contra o governo no Egito, informou nesta segunda-feira a ONG Centro Egípcio para os Direitos Econômicos e Sociais (ECESR).

"Segundo a nossa última contagem, 516 pessoas foram detidas desde a sexta-feira, no Cairo e em outras cidades do país", revelou a ECESR.

Desde a noite de sexta-feira, centenas de pessoas foram às ruas do Cairo e de outras localidades egípcias para protestar contra o governo e exigir a saída do presidente egípcio, Abdel Fateh Al Sisi, que está em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU.

Outras manifestações ocorreram no sábado em Suez, no leste do Egito.

Todos os protestos foram dispersados pela polícia, que utilizou bombas de gás lacrimogêneo e efetuou diversas detenções.

Os serviços de segurança informaram 74 pessoas detidas.

A polícia deteve no domingo a advogada e defensora dos direitos humanos Mahinur el Masry, que está presa de forma preventiva.

As manifestações foram convocadas pela internet por Mohamed Aly, um empresário egípcio que vive no exílio na Espanha.

Os vídeos do empresário, nos quais denuncia a corrupção do regime militar de Al-Sisi, viralizaram no país.