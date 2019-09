Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

Conferência Sibos -A Western Union (NYSE: WU), líder em movimentação de dinheiro entre países e em diferentes moedas, anunciou hoje a disponibilidade de sua plataforma transnacional em tempo real para acelerar pagamentos internacionais entre consumidores, de consumidores a empresas e de empresas a consumidores para contas, cartões e carteiras digitais qualificáveis. O anúncio marca uma ampliação da capacidade única da Western Union de aproveitar seus ativos centrais - inclusive as capacidades globais de liquidação, rede, conformidade e sistemas de tecnologia - para possibilitar pagamentos entre países e em diferentes moedas em questão de minutos.

Mundialmente reconhecida por sua gestão e liquidação diárias em diversas moedas através de sua enorme rede de varejo em 20 mil corredores ou pares de países para consumidores em moeda local, a plataforma da empresa que amplia as possibilidades do dinheiro em minutos passará agora a oferecer experiências de pagamento internacional de última geração a consumidores e empresas dos mais diversos setores.

"Esse é um ótimo exemplo de como o alcance global, a interconectividade e a velocidade de nossa plataforma geram para os clientes um benefício significativo e praticamente único em transações internacionais", afirmou Hikmet Ersek, presidente e diretor executivo da Western Union. "Nossa plataforma transnacional única elimina as complexidades internacionais para que os clientes tenham acesso a seus recursos em tempo real. Ao expandirmos para além de nossas raízes em remessas C2C [entre consumidores], estamos nos posicionando como a plataforma que proporciona experiências de pagamento de última geração a empresas e instituições financeiras para suas diversas necessidades de pagamento internacional".

Concretizada em questão de minutos, a funcionalidade para realizar pagamentos internacionais entre consumidores já está ativa para envios a determinados bancos ou fornecedores de carteiras digitais de 17 países: Benim, Burundi, Camarões, China, Índia, Indonésia, Quênia, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Sri Lanka, República Democrática do Congo, Gana, Malawi, Moçambique, Zimbábue e Uganda. Cerca de 100 países estão sendo avaliados para a habilitação dos recursos em tempo real até o final de 2020.

Acelerando o acesso a transferências internacionais em minutos

Desde remessas até comércio eletrônico, folha de pagamento, mercado imobiliário e de viagens, as expectativas de consumidores e empresas para movimentações internacionais de dinheiro estão mudando graças ao impacto exercido pelo universo digital na vida cotidiana. A plataforma da Western Union é adaptada de forma única para gerenciar os fluxos de liquidez e o processamento de pagamentos necessários para acelerar recursos financeiros em questão de minutos e proporciona a consumidores e empresas visibilidade da situação de suas transações do início ao fim.

Além de sua ampla presença digital, infraestrutura de liquidação e conformidade, e rede global de varejo com mais de 550 mil agências em 200 países e territórios, a Western Union estabeleceu mais de 40 parcerias com bancos e instituições de pagamento em mais de 100 países. Essa rede robusta de relacionamentos ajuda a acelerar a movimentação de dinheiro entre instituições e oferece conexões confiáveis para depósitos a bilhões de contas de clientes e carteiras digitais. Como parte desse ecossistema, o Western Union International Bank (WUIB), uma entidade de serviços bancários independente estabelecida na Europa, planeja oferecer depósitos em tempo real a todos os seus parceiros bancários europeus até 2020.

A Western Union também oferece a bancos um portfólio de interfaces de programação de aplicativos (Application Programming Interface, API) para que eles possam se integrar com sua plataforma de movimentação internacional de dinheiro, com o benefício adicional dos recursos de gestão de tesouraria, reconciliação e conformidade global da Western Union.

