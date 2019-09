Países do Tiar ativam o tratado para crise na Venezuela

Os países que formam o pacto de defesa interamericano Tiar decidiram nesta segunda-feira por 16 votos a favor ativar o tratado com o objetivo de "atuar coletivamente" na crise da Venezuela, informou o ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Carlos Holmes.

"Me permito informar que na reunião de consulta de ministros das Relações Exteriores, atuando como Órgão de Consulta do Tiar, se discutiu a resolução e, considerando-se essa resolução, ela foi aprovada com 16 votos a favor, um contra, uma abstenção e uma ausência", disse o chanceler à imprensa .