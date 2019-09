Farc admite culpa por sequestros ante Justiça de paz na Colômbia

Líderes da ex-guerrilha das Farc admitiram nesta segunda-feira (23) sua "responsabilidade ética e política" por milhares de sequestros na Colômbia, durante sua primeira prestação coletiva de contas ante o sistema jurídico egresso do histórico acordo de paz.

"Admitimos a existência de retenções de civis e assumimos em nome dos homens e mulheres que fizeram parte da organização nossa responsabilidade coletiva, ética e política pelo dano provocado a pessoas e famílias que foram vítimas desta prática desafortunada", declarou na audiência Rodrigo Londoño, também conhecido como "Timochenko", que foi o comandante máximo da ex-guerrilha comunista.

O agora presidente do partido Farc e outros dez ex-comandantes fizeram o 'mea culpa' na primeira audiência coletiva do caso 001 de la Jurisdição Especial para a Paz (JEP), que investiga milhares de sequestros atribuídos à ex-guerrilha no âmbito dos 50 anos de seu levante armado.

"Demos um primeiro passo, este é um processo longo", acrescentou Londoño.

Líderes rebeldes entregaram ao sistema encarregado de julgar os crimes mais graves do conflito um relatório sigiloso no qual devem prestar contas dos sequestros.

No texto tinham que explicar as razões que os levaram a cometer o crime, quantas pessoas foram sequestradas ou quanto receberam por sua libertação, entre outros detalhes que contribuam para o esclarecimento da verdade e a reparação das vítimas, explicou a juíza Julieta Lemaitre.

A JEP contrastará essa informação com versões entregues pela promotoria, a procuradoria e vítimas.

"Não queremos justificar nenhuma conduta que resultou violatória do Direito Internacional Humanitário, mas divulgar com nossa própria voz as razões que levaram muitos colombianos a construir o que foram as Farc", afirmou Londoño.

Também estiveram presentes os ex-comandantes Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Jaime Parra (Mauricio Jaramillo), Pastor Alape e Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), entre outros.