Comunicado do Business Wire :FLIR Systems

A FLIR Systems (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje o lançamento da Série M300 da FLIR, uma nova geração de câmeras térmicas marítimas que oferecem tecnologias avançadas de aprimoramento da consciência situacional, navegação mais segura e integração perfeita com os sistemas de embarcação de bordo. As câmeras da Série M300 da FLIR foram projetadas para os profissionais de navegação e socorristas profissionais mais exigentes, que operam nos ambientes marítimos mais adversos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190923005828/pt/

FLIR M300 Series thermal imaging cameras for professional mariners and first responders provide safer navigation and increased situational awareness (Photo: Business Wire)

A sucessora da série M de câmeras marítimas da FLIR, líder da indústria, a próxima geração da série M300 consiste em cinco modelos com caixas de rotação horizontal e vertical resistentes e robustas - quatro modelos com os núcleos térmicos de câmera de resolução FLIR Boson?, além de uma câmera visível, modelo de alta definição (HD). A série é destacada por dois modelos com sensor duplo, o M364C e o M364C LR, que oferecem aos navegadores maior consciência situacional por meio da tecnologia patenteada Color Thermal Vision? (CTV) da FLIR. Essa tecnologia proprietária de imagens multiespectrais para a Série M300 e a linha de navegação Raymarine Axiom®, ambas da FLIR, apresenta uma combinação de vídeo colorido térmico e de alta definição visível para identificação aprimorada de boias, embarcações e outros alvos à noite.

A Série M300 integra-se aos monitores de navegação marítima de última geração, incluindo a premiada família de monitores multifuncionais Raymarine Axiom da FLIR.

"Nossas câmeras Série M300 da FLIR empregam tecnologias avançadas de detecção e imagem para que socorristas, navegadores comerciais e velejadores de lazer possam navegar com segurança em casos de visibilidade limitada", disse Travis Merrill, presidente da unidade de negócios comerciais da FLIR. "Essas câmeras marítimas de profissionais oferecem desempenho líder do setor e profunda integração com os visores de navegação Raymarine Axiom para trazer aos navegadores um novo nível de consciência situacional."

A Série M300 da FLIR varia de US$ 6.495 a US$ 29.495 e já está disponível na rede de revendedores e varejistas marítimos da FLIR. Para obter mais informações sobre a Série M300 da FLIR, acesse http://www.flir.com/m300-series.

Sobre a FLIR Systems

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa de tecnologia industrial líder mundial centrada em soluções de sensoriamento inteligente para aplicações de defesa, industriais e comerciais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar os profissionais a tomarem decisões mais informadas que salvam vidas e meios de subsistência. Para saber mais, acesse www.flir.com e siga @flir.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190923005828/pt/

Contato de mídia: Tim McDowd Fone: 503-498-3146 E-mail: tim.mcdowd@flir.com Relações com investidores: Carol Lowe Fone: 703-682-3323 E-mail: carol.lowe@flir.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.