Wall Street fechou praticamente estável em meio a dúvidas sobre o comércio e as intervenções do Federal Reserve (Fed) para assegurar a liquidez do mercado financeiro.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,06%, a 26.949,99 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,06%, a 8.112,46 unidades, e o S&P; 500 teve uma queda de somente 0,01%, a 2.991,78 unidades.

A taxa dos títulos do Tesouro americano a dez anos se estabilizou em 1,723% às 20H40 GMT contra 1,722% de sexta-feira.