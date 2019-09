Petróleo fecha em alta

O petróleo subiu nesta segunda-feira impulsionado pela incerteza sobre quando a Arábia Saudita normalizará sua produção após os ataques sofridos na semana passada.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro aumentou 0,8%, a 64,77 dólares no mercado de Londres.

Em Nova York o barril de WTI, nos contratos para novembro teve alta de 0,9%, a 58,64 dólares.

A alta acontece em um contexto de dúvidas dos investidores sobre o futuro da produção saudita depois do ataque contra as principais instalações do país, o que fez cair pela metade a capacidade saudita de atender ao mercado.