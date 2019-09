Comunicado do Business Wire :Plan of Attack

Hoje, o desenvolvedor líder NGD Studios anunciou que mudou o nome para se tornar Nimble Giant Entertainment. A medida consolida seu status como um trabalho experiente para estúdio de locação, além de um desenvolvedor de seu próprio IP e agora oficialmente como editor de videogame. O anúncio ocorre após um período de crescimento e meses de planejamento estratégico. Com a ajuda do ex-executivo da Rockstar Jeronimo Barrera, que se une a Nimble Giant como vice-presidente de Desenvolvimento de Produtos, a equipe de liderança sênior está pronta para conduzir a empresa em seu 18º ano de negócios.

"A empresa tem crescido constantemente nos últimos anos. Simplesmente, não somos o estúdio independente de desenvolvimento que éramos - nem há 5 anos. Nosso foco é adicionar pessoal experiente a nossas equipes já fortes, e investir em nossos funcionários para garantir um aprendizado contínuo, ajudando-os a crescer pessoal e profissionalmente. Ao mesmo tempo, passamos para o lado da publicação, tanto para IP próprio quanto para jogos desenvolvidos externamente. Nós evoluímos como empresa e faz sentido celebrar essa transição com uma aparência atualizada e uma marca corporativa", comentou Martin Cao, CEO da Nimble Giant. "E, é claro, estamos emocionados por Jeronimo se juntar à nossa equipe. Seu histórico e a valiosa experiência que ele traz como executivo de Desenvolvimento de Jogos AAA nos ajudarão a crescer em uma empresa de entretenimento de videogame de classe mundial. Com planos de expandir nossa presença aqui e nos EUA, publicando nosso próprio jogo de arena premiado, Quantum League, bem como a recuperação do FPS dos anos 90 da Saibot Studio, Hellbound, 2020 será um ano incrivelmente emocionante", acrescentou.

"Após 20 anos produtivos na Rockstar, é um sonho voltar às minhas raízes e criar jogos novos e emocionantes ao lado de meus colegas desenvolvedores argentinos", disse Jerónimo Barrera, Nimble Giant's novo vice-presidente de desenvolvimento de produtos."Nimble Giant tenho uma ótima equipe de cérebros verdadeiramente únicos e criativos, e estou empolgado com o que o futuro nos reserva."

Mais informações sobre a Nimble Giant Entertainment podem ser encontradas no novo site da marca: https://www.nimblegiant.com

