Premiê paquistanês pressiona Trump para buscar acordo com talibãs

O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, tentou pressionar nesta segunda-feira (23) para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reinicie as negociações com os talibãs no Afeganistão, ao afirmar que em última instância deveria haver um acordo político.

"Vou me encontrar mais tarde com o presidente Trump e direi a ele: olha, não haverá uma solução militar", disse Khan à organização Council on Foreign Relations, antes da reunião dos dois líderes, que acontecerá ainda nesta segunda-feira à margem da Assembleia Geral da ONU.

"Se não foi capaz de ter êxito em 19 anos, também não terá em outros 19 anos", emendou o premiê.

Trump tem pedido frequentemente o fim da mais longa guerra dos Estados Unidos, lançada após os ataques de 11 de setembro de 2001, e um alto diplomata americano chegou a um acordo para a retirada das tropas, após um ano de negociação com os combatentes talibãs.