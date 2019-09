Comunicado do Business Wire :BitHarp

Lyre Miner e Harp Miner, duas plataformas de mineração de criptomoedas lançadas recentemente pela www.BitHarp.com (BitHarp Group Limited ), se transformam rapidamente em um divisor de águas no mercado global de criptografia. Dentro de sua curta vida útil, estes dois produtos apresentaram promessas de revolucionar esta próspera indústria ao oferecer um retorno sobre o investimento (ROI) super-rápido para mineradores experientes, assim como iniciantes, que desejam experimentar a mineração de criptografia.

A capacidade das plataformas Lyre Miner e Harp Miner de gerar retorno rápido sobre o investimento pode ser atribuída às altas taxas de hash dos produtos. O termo taxa de hash pode ser definido como a velocidade na qual uma determinada máquina de mineração opera. Uma taxa de hash mais alta aumenta a oportunidade de um minerador encontrar o próximo bloco e receber a recompensa. Para tornar as coisas ainda melhores para os mineradores, o Lyre Miner e o Harp Miner têm um consumo de energia significativamente baixo, de 600 W e 2.400 W, respectivamente.

Os poderes de taxa de hash oferecidos pelas plataformas Lyre Miner e Harp Miner são mencionados rapidamente abaixo.

Lyre Miner: 335 TH/s para Bitcoin, 55 GH/s para Litecoin, 14 GH/s para Ethereum, e 9 TH/s para Dash

Harp Miner: 2000 TH/s para Bitcoin, 300 GH/s para Litecoin, 75 GH/s para Ethereum e 50 TH/s para Dash

Embora a indústria de mineração de criptomoedas tenha experimentado enormes avanços nos últimos anos, uma grande maioria de produtos e serviços somente é adequada para especialistas em mineração com alto conhecimento e experiência. O BitHarp é um dos primeiros nomes do setor que segue o caminho menos percorrido e cria hardware de mineração que pode ser usado por pessoas sem nenhum conhecimento e experiência.

"Realmente creditamos que os benefícios da mineração de criptomoedas devem estar disponíveis para todos", disse Daniel Cox, diretor de engenharia da BitHarp. "Esta crença nos inspirou a criar dois produtos pré-configurados, que qualquer pessoa pode começar a usar apenas se conectando."

Para saber mais sobre as plataformas Lyre Miner e Harp Miner, acesse https://www.bitharp.com/

Sobre a BitHarp: a BitHarp é um fabricante de criptomoedas da Nova Zelândia das plataformas de mineração mais flexíveis e de alto desempenho, desenvolvidas com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e lucrativa para os investidores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190923005205/pt/

Alexa Zimine alexa@bitharp.com +64 9884 8279

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.