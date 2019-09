RDC introduzirá nova vacina contra o ebola

As autoridades da República Democrática do Congo introduzirão uma segunda vacina contra o ebola em meados de outubro, anunciou nesta segunda-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O anúncio coincide com as críticas da Médicos Sem Fronteiras (MSF) à OMS, que segundo a ONG estaria "racionando" no país a primeira vacina disponível contra a doença.

"As autoridades de saúde da República Democrática do Congo (RDC) anunciaram a intenção de introduzir uma segunda vacina experimental contra o ebola, produzida pela Johnson & Johnson, a partir de meados de outubro", informou a OMS em um comunicado.

A agência especializada da ONU indicou que a vacina será administrada a moradores em regiões onde não há transmissão ativa do vírus do ebola.

A 10ª epidemia no país desta doença, declarada no dia 1 de agosto de 2018, provocou 2.100 mortes até o momento.